Jutro će u većem delu zemlje biti delimično vedro sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, samo se na jugozapadu Srbije očekuje umereno naoblačenje, koje će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme.

Prema prognozi RHMZ, vetar će biti slab i umeren, u košavskom području, na planinama i na Kosovu i Metohiji povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni, južni i jugoistočni.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine očekuje se krajem dana i u toku noći između ponedeljka i utorka.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će jutro sutra biti delimično vedro, a u toku dana biće vetrovito uz umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Vetar će biti umeren i jak, jugoistočni, s najnižom temperaturom od 6 do 9, a najvišom oko 21 stepen.

U toku noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima grada ili okoline očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 20. aprila, vreme će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i umereno toplo uz maksimalne temperature u većini dana od 18 do 23 stepena, samo će u utorak u Timočkoj Krajini biti hladnije.

Košava - umeren i jak južni i jugoistočni vetar - duvaće u utorak (na jugu Banata uz udare olujne jačine), dok se postepeno slabljenje vetra očekuje u sredu.

Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i sa većom žestinom pojave sredinom dana i posle podne u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.

