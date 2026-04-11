Užas! Učiteljica Suzana M. (62) poginula je u saobraćajnoj nesreći u Pirotu u oktobru 2025., kada je udario automobil na pešačkom prelazu ispred škole u kojoj radi! Nesrećna učiteljica je sledeće godine trebalo da ide u penziju, a za njom i danas žale brojne kolege i prijatelji.

Kako smo ranije pislai, tragedija se dogodila oko 18.30 sati, na pešačkom prelazu ispred škole „Vuk Karadžić“ u Pirotu, kada je na nju naleteo automobil kojim je upravljao N. P. (65) takođe iz Pirota. Od siline udarca žena je zadobila teške povrede zbog čega je iz Opšte bolnice u Pirotu prebačena u na Urgentno odeljenje Kliničkog centra u Nišu, gde je nažalost u večernjim satima preminula.

Inače, reč je o učiteljici koja je preuzela generaciju učenika trećeg razreda koji je trebalo da vodi do sledeće godine, kada je trebalo da ode u penziju.

Učenici, kolege i cela u škola u šoku su zbog nastradale učiteljice, koja je bila jedna od omiljenih.

- In memoriam, Suzana Micić (1963 - 2025), učiteljica OŠ ,,Vuk Karadžić". Sa tugom javljamo da je u utorak, 7. oktobra 2025. godine, oko 18.30 časova, nesrećno nastradala naša draga koleginica Suzana Micić. Pamtićemo je po dobroti, odgovornosti, skromnosti, vedrom duhu. Bila je izuzetan učitelj, prijatelj i drug. Suzana je najpre radila kao vaspitač u Nišu, zatim kao učitelj u Sinjoj Glavi, Ponoru i Gnjilanu, a 2000. godine prelazi u centralnu Osnovnu školu “Vuk Karadžić”, gde je vredno radila do poslednjeg dana. Njena posvećenost i ljudska toplina zauvek će ostati u našim srcima. Ostaće nezaboravna u sećanju svojih učenika i kolega. Draga koleginice, počivaj u miru! - objavile su njene kolege nakon nesreće.

Kako smo pisali, učiteljica Suzana je iza sebe ostavila supruga, ćerku i sina, kao i dvoje unuka. Ona je iz sela Rasnica. Prema pisanju medija, nesrećna žena je u trenutku nesreće imala kesu s namirnicima u rukama, koja je ostala nasred puta što je bio srceparajući prizor. Njenom sinu, koji je živeo u Nišu, rečeno je da mu je majka teško povređena, a kada se vratio u svoj stan, stigao mu je zastrašujući poziv - da mu je majka preminula.



Više javno tužilaštvo u Pirotu odredilo je tada zadržavanje do 48 sati za vozača automobila N. P. (65) iz Pirota zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Utvrđuju se okolnosti tragedije.

