U koritu reke Save u Brezovom Polju kod Brčkog danas je pronađeno telo nepoznate osobe, čiji identitet utvrđuje policija, rečeno je u brčanskoj policiji.

Telo, za koje se pretpostavlja da je ženskog pola, primetili su lokalni alasi i obavestili policiju koja je angažovala pripadnike Civilne zaštite za izvlačenje tela na obalu.

Uviđaj je završen, a leš je prevezen u Gradsku mrtvačnicu radi daljih istražnih radnji.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta.

Alo/Nezavisne

