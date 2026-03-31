U koritu reke Save u Brezovom Polju kod Brčkog danas je pronađeno telo nepoznate osobe, čiji identitet utvrđuje policija, rečeno je u brčanskoj policiji.
Telo, za koje se pretpostavlja da je ženskog pola, primetili su lokalni alasi i obavestili policiju koja je angažovala pripadnike Civilne zaštite za izvlačenje tela na obalu.
Uviđaj je završen, a leš je prevezen u Gradsku mrtvačnicu radi daljih istražnih radnji.
O svemu je obavešten dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta.
Alo/Nezavisne
