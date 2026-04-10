U centru Obrenovca, u Ulici Vuka Karadzića, danas oko 17 sati izbio je veliki požar na napuštenom objektu starog mlina.

Na mesto požara, za samo nekoliko minuta, stiglo je 20 vatrogasaca-spasilaca iz Obrenovca i sa Voždovca sa sedam vozila.

Naknadno je na lice mesta upućena i dodatna cisterna od 30 tona.

Vatrogasci su se uspešno izborili sa vatrenom stihijom pa je požar ubrzo stavljen pod kontrolu.

Kako Alo! saznaje, povređenih zasad nema ali nadležne ekipe tek treba da uđu u objekat kad ga skroz ugase da se detaljno pregledaju prostorije.

