Jedna 12-godišnja učenica povredila je svoju drugaricu makazama po vratu tokom svađe u osnovnoj školi u italijanskom regionu Piza, prenela je danas TV Rai.

Kako se navodi, incident se dogodio tokom časa fizičkog vaspitanja. Prema prvim izveštajima, napad se dogodio u kupatilu, gde je devojčica namamila svoju drugaricu, pre nego što joj je zabola makaze u vrat.

Povređena učenica je hospitalizovana, ali njene povrede nisu opasne po život.

Uzrok napada je pod istragom, a devojčica koja je izazvala incident odvedena je u stanicu karabinjera sa roditeljima.

(Tanjug)