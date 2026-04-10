U novoj epizodi podkasta "Dosije 192" govorimo o jednom surovom zločinu, priči koja i posle mnogo godina ne gubi na težini.

Milica je imala samo 16 godina. Bila je na pragu života: vedra, lepa, sa planovima koje je tek trebalo da ostvari. Te kobne noći krenula je kući, rutom kojom je prošla bezbroj puta.

Međutim, na svega nekoliko koraka od svog doma, dogodio se zločin koji je zauvek promenio sve.

Njena porodica, posebno majka, ostala je bez odgovora koji su najvažniji. Iako je prošlo više od decenije, osećaj nepravde i dalje traje, jer počinilac nikada nije priveden pravdi.

Ova priča nije samo o jednom slučaju iz crne hronike. Ona govori o izgubljenoj mladosti, o sigurnosti koja se ponekad uzima zdravo za gotovo, ali i o istrajnosti porodice koja ne odustaje od istine.

I možda najvažnije, o potrebi da se ovakve priče ne zaborave.

Voditelji: Milan Đuričić i Nemanja Gavrilov

BONUS VIDEO