Američki predsednik Donald Tramp ponovo se danas oglasio na društvenoj mreži Truth Social povodom sutrašnjih pregovora sa Iranom u Pakistanu.

- Iranci kao da ne shvataju da nemaju nikakve adute, osim kratkoročnog iznuđivanja sveta korišćenjem međunarodnih plovnih puteva. Jedini razlog zašto su danas živi je da pregovaraju! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - rekao je na svojoj platformi Truth Social.

Samo minut ranije, Tramp je objavio još jednu poruku:

- Iranci su bolji u rukovanju medijima sa lažnim vestima i „odnosima sa javnošću“ nego u borbi! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je američki predsednik.