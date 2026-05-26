Optužnicom je obuhvaćeno ukupno 19 osoba, koje se terete za četiri ubistva.

U Specijalnom sudu u Beogradu objavljivanjem poruka sa kriptovane aplikacije "Skaj" nastavljeno je u ponedeljak suđenje pripadnicima grupe Veljka Belivuka i Darka Šarića optuženih za ubistva četvorice “škaljaraca” u Grčkoj.

Reč je o ubistvima Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu 2020. godine.

Za poruke koje su iznete u sudnici postupajući tužilac je rekao da one utvrđuju činjenice u vezi sa ubistvom u Atini, na štetu Dedovića i Stamatovića.

One dokazuju, kako je rekao, traženje oštećenih u Atini i planiranje njihovog ubistva, dok je pomenuo i da je zabeležen ulazak Veljka Belivuka u Grčku 14. decembra 2019. godine.

Tužilac je citirao poruku, koju je, kako tvrdi, poslao optuženi Srefan Andrejić, a u kojoj se pominje “Velja”.

Belivuk je potom za govornicom rekao da on nije “nikakav Velja” već Veljko Belivuk i da u to vreme nije bio u Atini, a da prelazak granice nije krivično delo.

Na izvedene dokaze primedbe su imali i Šarićevi branioci, koji su ukazivali da niko ne može da pročita sa ekrana poruke koje se izvode, a koje sudija ne čita naglas.

Zbog toga branioci skoro svako ročište stavljaju primedbe, te im je i ovog puta sudija oduzela reč uz obrazloženje da nema potrebe da se ponavljaju.

Sudija je rekla “Nismo u pačijoj školi da se ponavljamo”, na šta je reagovalo nekoliko branilaca, ali i optuženi Dušan Jovanović, koji je zatražio izuzeće postupajuće sudije.

Jovanović je naveo da mu sudija ne dozvoljava da se brani, da advokatima ne dozvoljava da pročitaju poruke, zbog čega, kako je dodao, misli da je pristrasna.

Optuženi Šarić je imao primedbu na način na koji sudija vodi postupak, odnosno što ne čita poruke, dok tužiocu dozvoljava da se osvrne na izvedene dokaze i pročita poruke.

On je tražio da se sve poruke pročitaju i rekao:“Spočitavate nam da Vas ne poštujemo, ja poštujem instituciju, ako Vi ne poštujete zakon države, ja ne mogu da Vas poštujem”.

Pored toga, Šarić je rekao sudiji da to što “viče” na njih ih samo čini jačim, kao i da ne očekuje da će sedeti kao “jaganjci” dok im deli doživotne kazne.

Optužnicom je obuhvaćeno ukupno 19 osoba, koje se terete za četiri ubistva.

Protiv navodnog vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera povodom ovog slučaja se postupak vodi u Grčkoj.