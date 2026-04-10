Šef ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilo Budanov izjavio je da Ukrajina neće obustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu dok traje rat.

Budanov je istakao da Kijev nema mogućnost da prekine udare na ruske rafinerije nafte, naglašavajući da takve operacije direktno utiču na ekonomske kapacitete Rusije.

- Ne možemo sebi da priuštimo da zaustavimo te napade dok rat traje - rekao je Budanov, prenosi Ukrinform.

On je dodao da se pregovori sa Rusijom nastavljaju, kao i kontakti sa međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, čija se delegacija očekuje u Ukrajini u narednim nedeljama.

Budanov je izrazio očekivanje da bi razmena ratnih zarobljenika mogla da bude realizovana oko Vskrsa, kao i da postoji mogućnost obnove pregovora u trilateralnom formatu.



- Vođe bi konačno trebalo da stave tačku na ovo. Nadajmo se tome - naveo je Budanov, aludirajući na sastanak ukrajinskog predsednika Volodimir Zelenskiog i ruskog predsednika Vladimir Putina.

Govoreći o vojnoj strategiji, naglasio je da bespilotne letelice ne mogu da zamene ljudstvo na terenu.

- Bez ljudi se ratovi ne dobijaju - poručio je.

Budanov je ocenio i da globalna dešavanja, uključujući sukobe na Bliskom istoku, utiču na tok rata u Ukrajini, posebno kroz promene cena energenata koje, kako je naveo, idu u korist Rusiji.

Takođe je ukazao na potrebu jačanja unutrašnjeg jedinstva ukrajinskog društva, upozorivši na izazove u vezi sa mobilizacijom i različitim stavovima građana prema ratu.