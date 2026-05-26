U Kikindi je proglašen Dan žalosti povodom pogibije sedmogodišnjeg Mihajla Smetane, koji je preminuo od posledica povreda u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. maja.

Tragičan događaj desio se 10. maja u Albertovoj ulici u Kikindi, kada je na dečaka naleteo automobil i zadao mu teške telesne povrede, prenosi RTS.

Nakon zbrinjavanja u Opštoj bolnici Kikinda, dečak je prebačen u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, gde je 23. maja preminuo.

Dan žalosti podrazumeva spuštanje zastava na pola koplja, odavanje počasti minutom ćutanja, prilagođeni program rada ustanova kulture i zabranu izvođenja ili emitovanja narodne i zabavne muzike, odnosno sadržaja zabavnog karaktera.