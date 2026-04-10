Na Fakultetu političkih nauka izbio je novi skandal, kada je jedan od profesora, povezan sa blokadama, praktično poručio da država ne bi smela da istražuje način na koji se ocenjuju studenti.

Prema navodima medija, na Fakultetu politčkih nauka postoji profesor koji studente ocenjuje na osnovu toga da li učestvuju u blokadama, favorizujući one koji na ovo potvrdno odgovore i ocenjuje ih najvišim ocenama.

Na komentar predsednika Srbije, Aleksandra Vučića da će se ovaj slučaj istražiti, kao i da ostoje dokazi kojim bi taj profesor bio krivično gonjen i lišen pravde, drugi profesor ovog fakulteta odgovorio je:

"Sve i da je to tačno, to zaista jeste piranje autonomije univerziteta. To je nešto što mi moramo unutar sebe da rešimo i postoje pravilnici kojima se to rešava. Nema šta tu policija da radi, nema šta hapšenje..."



