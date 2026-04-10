Ajkule su strašna i fascinatna bića koja plivaju našim okenaima još od vremena dinosaurusa i isto tako milionima godina uteruju strah u kosti. Širom sveta se dešavaju napadi ajkula na ljude, međutim, malo ko zna da je mladi student iz Čačka bio jedina žrtva velike morske nemani na Crnogorskom prmorju i prostoru bivše Jugoslavije!

Stravične scene iz filmova ostale su nam svima urezane u pamćenje, ali uvek nekako takve stvari smo više vezivali za „tamo negde daleko“ van Balkana. Međutim, 13. jula 1955. godine, što su mnogi zaboravili, na Crnogorskom primorju se dogodio stravičan napad na studenta iz Srbije i njegova smrt će ostati zabeležena kao jedina ljudska žrtva velike praistorijske životinje na našim prostorima.

Reč je o studentu elektrotehnike Stevanu Stevici Tomaševiću (21) iz Čačka koji je sa svojim prijateljima i kolegama došao na more u Budvu. Trojica mladića među kojima i Stevica odveslala su drvenim čamcem od Budve ka Jazu, gde su letovali u koloniji studenata.

Kada su došli do određene lokacije, momci su hteli da se kupaju. Prvi u vodu je skočio Stevica, a ubrzo je to nažalost bilo poslednje što je uradio. Odmah ga je napala ajkula, a ugriz je toliko bio jak da je Stevica bio gotovo prepolovljen.

Ono što celu tragediju čini još strašnijim utvrđeno je da je reč bio o manje ni više nego velikoj beloj ajkuli. Neman je bila duga skoro sedam metara, a prema pisanju tadašnjih medija u Jadransko more je stigla prateći jedan američki brod. Me,đutim, ono što je bilo najtragičnije je to što je ajukulu približila Budvi lešina magarca koju je neko od meštana bacio u more.

Stevica je nažalost preminuo na licu mesta, a veliki broj studenata je dolazio na obalu i bacao cveće za pokoj duše nesrećnog mladića koji je samo došao na more i letovanje, a njegov život se završio na tako nesvakidašan način za ove prostore.

Ono što ceo slučaj čini još tragičnijim je to, što je student kada je ubijen na sebi imao majicu Кajkaškog kluba Čačak, na kojoj je bio izvezen broj 137, a odgovara datumu 13. 7. kada se i dogodila tragedija.

- U uvali iza ove stene, kupajući se sa drugovima, 13. VII 1955. izgubi život Stevan-Stevica Tomašević, student elektrotehnike iz Čačka, u svojoj 22. godini, a kao žrtva morske nemani. Neutešna porodica i drugovi - navodi se na spomen ploči koju je podigla njegova porodica nedaleko od mesta užasnog napada.

Ovaj događaj se smatra jedinim napadom ajkule sa smrtnim ishodom na području nekadašnje Jugoslavije.

