Za telo, koje je u oktobru 2023. godine, pronađeno zabetonirano u bunaru u selu Švrljige kod Kosjerića utvrđen je indetitet, ali nije utvrđeno kako je dospelo u Švrljige i način na koji je nastupila smrt.
U Višem javnom tužilaštvu u Užicu kažu da je urađeno veštačenje tela.
- Urađeno je veštačenje, ali zbog stanja u kome je telo pronađeno veštak nije mogao da zaključi da li je reč o ubistvu. Međutim, izvesno je da je tako – rečeno nam je u VJT u Užicu.
Telo je pronađeno na dubini od oko 1,5 metara, kada su meštani angažovali mašinu da otkopa bunar da bi utvrdili zašto u njemu nema vode. Videli su da se u bunaru nalazi beton. Kada su kašikom bagera sklonili beton ispod su ugledali ljudski skelet i kosti. Pretpostavlja se da je telo ubačeno u bunar, posuto krečom, a zatim zaliveno betonom.
Policija je tada saslušala vlasnika imanja, čoveka koji je pronašao kostur i prvog komšiju. Naravno, nisu znali ništa o tome da kažu, ali su takođe rekli da su u selu viđani crni džipovi sa stranim tablicama i nepoznatim osobama. U evidenciji nije bilo nestalih osoba sa teritorije opštine Kosjerić.
Tokom 2025. godine na osnovu DNK analize utvrđeno je da se radi o hrvatskom državljaninu sa kriminalnim dosijeom, koji je povremeno dolazio u Srbiju. To je donekle dalo novi trag u istrazi i pretpostavlja se da je žrtva bila deo obračuna u nekom mafijaškom sukobu.
Možda vas zanima
GRAĐANI, DONETA JE ODLUKA! STUPA NA SNAGU POSLE PRAZNIKA: Evo šta nas čeka 14. aprila, najnovije informacije stižu iz NBS
SPECIJALCI UPALI U RADNJU NA VRAČARU Opsadno stanje, deo ulice potpuno blokiran, čula se lomljava
CIMERA UBIO U ZEMUNU PA TELO BACIO NA OBALU DUNAVA Osumnjičeni "mirno sedi i ne progovara ni reč", ovo su detalji suđenja
SRAMNA ODLUKA CRNE GORE, VREME ZA NOVE IZBORE Šešelj brutalno "počistio patos" Milatovićem i Spajićem posle nove bruke u Podgorici
"NE ZNAM NI ŠTA ĆU RADITI SUTRA" Mladen Mijatović progovorio o otkazu na Pinku, nije mogao više da ćuti!
STIŽU STRAŠNI SNIMCI, EKSPLOZIJE ODJEKUJU! Vojska brutalno preti, gnev raste: "Tri tačke su prekršene" (VIDEO)
POTEZ ĆERKE ZORICE BRUNCLIK ZAČUDIO Jednu stvar nije mogla da sakrije, 2 meseca je ćutala o majčinom zdravlju
