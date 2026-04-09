Za telo, koje je u oktobru 2023. godine, pronađeno zabetonirano u bunaru u selu Švrljige kod Kosjerića utvrđen je indetitet, ali nije utvrđeno kako je dospelo u Švrljige i način na koji je nastupila smrt.



U Višem javnom tužilaštvu u Užicu kažu da je urađeno veštačenje tela.



- Urađeno je veštačenje, ali zbog stanja u kome je telo pronađeno veštak nije mogao da zaključi da li je reč o ubistvu. Međutim, izvesno je da je tako – rečeno nam je u VJT u Užicu.

Telo je pronađeno na dubini od oko 1,5 metara, kada su meštani angažovali mašinu da otkopa bunar da bi utvrdili zašto u njemu nema vode. Videli su da se u bunaru nalazi beton. Kada su kašikom bagera sklonili beton ispod su ugledali ljudski skelet i kosti. Pretpostavlja se da je telo ubačeno u bunar, posuto krečom, a zatim zaliveno betonom.



Policija je tada saslušala vlasnika imanja, čoveka koji je pronašao kostur i prvog komšiju. Naravno, nisu znali ništa o tome da kažu, ali su takođe rekli da su u selu viđani crni džipovi sa stranim tablicama i nepoznatim osobama. U evidenciji nije bilo nestalih osoba sa teritorije opštine Kosjerić.



Tokom 2025. godine na osnovu DNK analize utvrđeno je da se radi o hrvatskom državljaninu sa kriminalnim dosijeom, koji je povremeno dolazio u Srbiju. To je donekle dalo novi trag u istrazi i pretpostavlja se da je žrtva bila deo obračuna u nekom mafijaškom sukobu.



