Postoji šansa da je Melanija Tramp nagovorila svog supruga, predsednika SAD Donalda Trampa, na primirje sa Iranom, piše Miror.

Vodeći stručnjak za međunarodne odnose, profesor Entoni Glis sa Univerziteta u Bakingemu, naveo je tri razloga zašto je možda Tramp "prvi popustio" Iranu.

U razgovoru za Miror, Glis je rekao:

- Nakon skoro 40 dana rata, nijedan od ciljeva koje su Tramp i Netanjahu postavili na početku rata nije postignut.

Glis je nazvao predsednika SAD "osvetoljubivim, ljutim, ogorčenim starcem koji ne dobija ono što želi" i dodao da smo "danas u mnogo goroj situaciji nego što smo bili kada je rat počeo" i da Tramp "nije dobio ono što je želeo".

Faktor Melanija

Profesor Glis je sugerisao da je možda "nešto što mu je Melanija šapnula na uvo" dovelo do ove promene:

- Uvek postoji neko koga predsednik Sjedinjenih Država uvek sluša i koliko znamo, to je možda sada bila Melanija.

Što se tiče predsednikovog vulgarnog jezika pre ultimatuma Iranu, koji je uključivao fraze poput "Otvorite prokleti moreuz" i "vi ludi kreteni", Glis je sugerisao da je Melanija mogla da kaže:

- Donalde, dragi, tvoj jezik me vređa.

Glis je dodao da Prva dama možda razmišlja i o nasleđu svog muža, s obzirom na njegove godine i nepredvidivo ponašanje.

- Možda je Melanija rekla: "Donalde, ono što govoriš je odvratno, razmisli o svom nasleđu. Ti si starac, tvoje vreme ističe. Da li želiš da te pamte kao čoveka koji je izazvao ovaj haos?'