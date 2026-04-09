Bivši rijaliti učesnik Stefan Karić oglasio se putem video snimka na društvenoj mreži TikTok, gde je izgovorio niz uvreda na račun Asmina Durdžića i Nenada Marinkovića Bebice koji se trenutno nalaze u rijaliti programu Elita 9.

Kako je sam Stefan rekao u lajvu, osvetiće oca Osmana i neće dozvoliti da o njemu bilo ko priča, aludirajući na to da su rijaliti učesnici vređali njegovog oca.

- Obećavam vam pred 2.800 ljudi, da ću Asmina i Bebicu vratiti na fabričko podešavanje. Jeb*aću im seme mrtvo. Kažem sad ovo direktno i konkretno. Ajde da vidim da me neko ne ispoštuje. Zdrobiću ga, samo da izađe napolje. Ko god da mi je spomenuo oca, majku i Kristinu, jeb*ću mu familiju. Verujte mi da bi mu zgromio i detinjstvo i sve što postoji - govorio je Karić u svom javnom obraćanju.

Takođe, pozvao je i na tuču, ali nije poznato na koga je mislio, budući da se u lajv uključio i Kristijan Golubović kome je takođe rekao da će mu pomoći da se osveti onima koji ga prozivaju na društvenim mrežama.

-Sine, praviš debile od nas, nećeš ti meni više na Ibicu, pravim rešetke na prozorima čim dođeš, nećeš izaći iz kuće. Neću leći da spavam dok se ti ne ugasiš. Imaš 34 godine, ponašaša se kao da imaš 15, ajde više oženi se, dokle taj ludački život, dokle ćeš tako da živiš? Šta ti tražiš u životu? Savršenu ženu? - pitao se otac Osman Karić koji se u jednom trenutku uključio u razgovor.

Stefan je zatim pozvao Kristijana Golubovića koji mu je dao očinski savet.

-Stefke, oni su jajare, ti si vaspitan imaš srce, dobar si lep si, poslušaj Krileta, pričaćemo kad dođeš. Sutra kad budeš trezan zvaćeš me i pričaćemo. Nisu vredni robije, volim te kao svog sina - bio je iskren Golubović.

-Gde su ti šmekeri što misle da su mangupi, zadavio bih sve, ko god da te proziva mene da si pozvao! - obratio se Stefan Kristijanu.

