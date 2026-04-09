Pokémon već skoro tri decenije osvaja svet, spajajući nostalgiju starijih generacija i interesovanje mlađih.

Sve je počelo 27. februara 1996. godine u Japanu izlaskom igara Pokémon Red i Green, a taj datum danas se obeležava kao Pokémon Day.

Kako se bliži 30 godina postojanja franšize, interesovanje za Pokémon karte i kolekcionarstvo nikada nije bilo veće.

Pokémon karte kao investicija: tržište vredno milione

Pokémon karte danas nisu samo uspomena, već ozbiljan kolekcionarski i investicioni predmet.

Prema podacima platforme Card Ladder, određeni segmenti tržišta Pokémon karata povremeno su donosili veće prinose od poznatog berzanskog indeksa S&P 500.

To pokazuje koliko je tržište ovih karata eksplodiralo poslednjih godina.

Najskuplja Pokémon karta na svetu

Najbolji primer rasta vrednosti je karta Pikachu Illustrator iz 1998. godine.

prodata za čak 16,4 miliona dolara

postoji manje od 40 primeraka

samo jedan ima ocenu PSA 10 (savršeno stanje)

Ovu kartu prodao je poznati jutjuber Logan Paul, čime je postavljen istorijski rekord.

Koje Pokémon karte su najvrednije

Pored Pikachu Illustrator karte, visoke cene dostižu i drugi retki primerci:

Charizard 1st Edition Shadowless (1999) – do 500.000 dolara

Blastoise prototip karta – stotine hiljada dolara

trophy Pikachu karte sa turnira – izuzetno retke i skupe

Čak i obične karte iz 90-ih, ako su savršeno očuvane, mogu vredeti hiljade dolara.

Zašto stare karte toliko vrede

Na tržištu važi jednostavno pravilo:

retkost povećava cenu

velika potražnja dodatno podiže vrednost

Najbogatiji kolekcionari često kupuju retke karte i drže ih van tržišta, čime dodatno smanjuju ponudu.

Ljudi širom sveta ponovo traže stare kolekcije

Trend je posebno porastao tokom pandemije, kada je interesovanje za Pokémon karte eksplodiralo.

Potrošnja na karte porasla je za čak 350% između 2020. i 2025. godine.

Danas mnogi:

pretražuju stare albume

kupuju kolekcije

ulažu u retke primerke

Zaključak: možda imate pravo blago kod kuće

Ako ste nekada skupljali Pokémon karte, sada je pravo vreme da proverite svoju kolekciju.

Jedna retka karta može vredeti više nego što možete da zamislite.