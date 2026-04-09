Kako se sumnja, on se 6. aprila, na auto-putu Beograd - Novi Sad, oglušio o naređenje policije da zaustavi „pežo“ kojim je upravlјao, vozilom udario policijskog službenika koji je zadobio lake telesne povrede, a potom i službeno vozilo, nakon čega je nastavio da beži.
UDARIO POLICAJCA PA ZAPUCAO Određen pritvor osumnjičenom iz Novog Sada
Njemu je na teret stavljeno da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju
Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana M. B. (47) iz okoline tog grada, osumnjičenom da se oglušio o naređenje policije da zaustavi vozilo i potom pucao na pripadnike policije.
Pritvor je određen iz svih zakonskih razloga odnosno zbog opasnosti od bekstva, da osumnjičeni ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti, rečeno je za Tanjug u tom sudu.
Njemu je na teret stavljeno da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, razbojništvo, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i uništenje i oštećenje tuđe stvari.
Kako se sumnja, on se 6. aprila, na auto-putu Beograd - Novi Sad, oglušio o naređenje policije da zaustavi „pežo“ kojim je upravlјao, vozilom udario policijskog službenika koji je zadobio lake telesne povrede, a potom i službeno vozilo, nakon čega je nastavio da beži.
M. B. se tereti da je, kada ga je policija sustigla, izašao iz svog vozila i ispalio nekoliko hitaca u pravcu policije, a zatim, uz pretnju pištolјem, vozaču „golfa“ koji se tu zatekao, oduzeo automobil, kojim je nastavio u pravcu Kovilјa.
On je potom, kako se sumnja, u ataru sela Mošorin, izašao iz „golfa“ i odvezao se „opelom“ parkiranim pored puta, a potom, zbog nepristupačnog terena, nastavio peške.
Možda vas zanima
12min
Carska pita bez kapi ulja koju ćete spremati i kad post prođe: Obožavaće je i najveći gurmani, gotova je očas posla
33min
IMALA TRI PROSTRELNE I BEZBROJ UBODNIH RANA! Stigli rezultati obdukcije ubijene državljanke Srbije u Austriji
18H
SRAMNA ODLUKA CRNE GORE, VREME ZA NOVE IZBORE Šešelj brutalno "počistio patos" Milatovićem i Spajićem posle nove bruke u Podgorici
9H
STIŽU STRAŠNI SNIMCI, EKSPLOZIJE ODJEKUJU! Vojska brutalno preti, gnev raste: "Tri tačke su prekršene" (VIDEO)
13H
"NE ZNAM NI ŠTA ĆU RADITI SUTRA" Mladen Mijatović progovorio o otkazu na Pinku, nije mogao više da ćuti!
