Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana M. B. (47) iz okoline tog grada, osumnjičenom da se oglušio o naređenje policije da zaustavi vozilo i potom pucao na pripadnike policije.

Pritvor je određen iz svih zakonskih razloga odnosno zbog opasnosti od bekstva, da osumnjičeni ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

Njemu je na teret stavljeno da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, razbojništvo, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i uništenje i oštećenje tuđe stvari.





M. B. se tereti da je, kada ga je policija sustigla, izašao iz svog vozila i ispalio nekoliko hitaca u pravcu policije, a zatim, uz pretnju pištolјem, vozaču „golfa“ koji se tu zatekao, oduzeo automobil, kojim je nastavio u pravcu Kovilјa.

On je potom, kako se sumnja, u ataru sela Mošorin, izašao iz „golfa“ i odvezao se „opelom“ parkiranim pored puta, a potom, zbog nepristupačnog terena, nastavio peške.





