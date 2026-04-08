Privremeno smirivanje tenzija između Irana i Sjedinjene Američke Države već donosi konkretan finansijski efekat: Teheran bi mogao da inkasira čak 364 miliona dolara zahvaljujući kontroli prolaza kroz strateški Ormuski moreuz.

Prema navodima agencije Tasnim, čak 182 broda sa oko 172 miliona barela nafte i derivata trenutno čeka dozvolu za prolazak kroz ovaj ključni energetski koridor.

Viša analitičarka kompanije Kepler, Ameneh Bakr, istakla je da se ogromne količine nafte nalaze „zaglavljene“ u regionu, spremne da krenu čim se uspostavi kontrolisani tranzit.

Računica je jasna: uz taksu od oko dva miliona dolara po brodu, Iran bi tokom dvonedeljnog prekida vatre mogao da ostvari višemilionski prihod, pretvarajući geopolitičku krizu u finansijsku dobit.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči poručio je da će prolaz kroz moreuz biti omogućen uz strogu koordinaciju sa vojnim strukturama, naglašavajući da će bezbednost i tehnička ograničenja biti ključni faktori u naredne dve nedelje.

Ovaj aranžman predstavlja jednu od najvažnijih tačaka privremenog primirja, jer istovremeno smanjuje rizik od eskalacije sukoba i omogućava nesmetan protok energenata – ali i značajan prihod za Iran.

(Tanjug)