Specijalci opkolili muškarca koji je pucao na policiju u Novom Sadu: Drama u Mošorinu, begunac istrčao iz kola

Jake policijske snage opkolile su okolini Mošorina zbog begunca koji je pucao na policiju u Novom Sadu, a zatim pobegao, nezvanično saznaje Telegraf.

Kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, specijalci su, pod punom opremom, stigli na teren!

Prema nezvaničnim informacijama, on se i dalje nalazi u bekstvu, a on navodno drži pištolj na slepooočnici i preti da će izvršiti samoubistvo, saznaje Telegraf.rs.

Sudeći prema nezvaničnim informacijama sa lica mesta, policija ga je sustigla, ali ne mogu da ga savladaju.

Sve je počelo kada je osumnjičeni, preteći vatrenim oružjem jednom vozaču, oduzeo automobil i dao se u beg. Begunac se trenutno kreće iz pravca grada ka Šajkašu. Veliki broj policijskih patrola je na terenu, a jake snage su raspoređene i kod naplatne rampe na izlazu iz Novog Sada.

Kako saznaje Telegraf, reč je o licu koje je od ranije dobro poznato organima reda. Prema našim informacijama, napadač je bio pod operativnom obradom i policija ga je pratila pre nego što je došlo do incidenta.

Potraga za napadačem i dalje traje, a angažovane su sve raspoložive jedinice kako bi se sprečilo da dođe do dodatne eskalacije nasilja. Policija apeluje na građane da budu oprezni dok se akcija ne završi.

