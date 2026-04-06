Svetlosni šou priređen je uz pomoć 1000 dronova.

Roj dronova je prikazao na nebu čuveni putnički brod Titanik, kako napušta luku i odlazi na poslednje putovanje 1912. godine. Spektakl u Belfastu ne predstavlja samo tehnološki poduhvat, već i podsećanje na jednu od najvećih pomorskih tragedija u istoriji, prenosi Daily Mail.

Nesvakidašnji šou je inspirisan BBC dokumentarnom serijom “Titanic Sinks Tonight”, koja je snimljena i proizvedena u Severnoj Irskoj, u produkciji nezavisne kuće Stellify Media.

Serija “Titanic Sinks Tonight”, koja je prvobitno emitovana u decembru 2025, postala je najveći istorijski BBC dokumentarac 2025/26, sa više od dva miliona gledalaca širom Britanije. Serijal koristi lična svedočenja, pisane memoare i izveštaje javnih istraga kako bi ispričala detalje o tragediji Titanika - od kada je udario u ledeni breg do trenutka kada je nestao u morskim dubinama.

Titanik je bio britanski prekookeanski brod za prevoz putnika i pošte, u vlasništvu kompanije Vajt Star Lajn. Potonuo je u severnom delu Atlantskog okeana, 15. aprila 1912, nakon udara u santu leda tokom prvog putovanja od Sautemptona do Njujorka.

Procenjuje se da je na brodu bilo 2.224 putnika i članova posade, a da je bilo 1.500 žrtava. Katastrofa je privukla veliku pažnju i podstakla velike promene u propisima o pomorskoj bezbednosti.