Rusija je danas saopštila da su ukrajinski dronovi napali crnomorski terminal Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC), preko kojeg prolazi oko 1,5 odsto svetske snabdevenosti naftom.

Napad bi mogao biti jedan od najznačajnijih ukrajinskih udara na ruska crnomorska postrojenja od početka rata. Kijev je u proteklih mesec dana pojačao napade na rusku infrastrukturu, piše Reuters.

Terminal koji koriste Chevron i Exxon Mobil

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Ukrajina napala utovarne objekte CPC-a bespilotnim letelicama. Terminal CPC Južna Ozerejevka izvozi naftu iz Kazahstana, a među njegovim akcionarima su i američke kompanije Chevron i ExxonMobil.



Na sajtu CPC-a navodi se da je reč o projektu u kojem učestvuju Rusija, Kazahstan i "vodeće međunarodne naftne i gasne kompanije".

"Kijevski režim je namerno napao objekte međunarodne kompanije Kaspijski naftovodni konzorcijum kako bi naneo maksimalnu ekonomsku štetu njenim najvećim akcionarima – energetskim kompanijama iz SAD-a i Kazahstana", navodi se u saopštenju.



Terminal CPC, smešten jugozapadno od Novorosijska, obrađuje 80 odsto kazahstanskog izvoza sirove nafte.

Požar i na obližnjem terminalu Šešaris

Dva izvora rekla su za Reuters da je u noći na ponedeljak u odvojenom incidentu izbio požar na naftnom terminalu Šešaris, udaljenom oko 15 kilometara od terminala CPC.

Kroz Šešaris uobičajeno prođe između 600 hiljada i 700 hiljada barela sirove nafte dnevno. Prošle godine izvezeno je 19,8 miliona tona naftnih derivata, prenosi Reuters.