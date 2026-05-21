Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je gostujući na RTS-u da niko u Srbiji ne može biti iznad zakona i države, poručivši da će svi kojima se dokaže krivica odgovarati bez izuzetka.

– Onaj kome se dokaže krivično delo biće tretiran kao kriminalac, a onaj kome se ne može dokazati biće pušten. Niko nije iznad zakona i države – rekao je Vučić.

„Lagali su da smo kasno reagovali“

Predsednik Srbije odbacio je tvrdnje da je država kasnila sa reakcijom u slučaju ubistva koje je poslednjih dana potreslo javnost.

– Lagali su da smo kasno reagovali. Supruga ubijenog došla je u 16 sati. Reagovali smo ozbiljno, snažno i odgovorno, onako kako država mora da reaguje. Uhapsili smo veliki broj lica i svi su pohapšeni bez izuzetka – rekao je Vučić.

„Srpska policija je jedna od najboljih“

Vučić je istakao da srpska policija spada među efikasnije policijske službe, ali je priznao da postoje pojedinci koji nanose ogromnu štetu sistemu.

– Nisam potpuno zadovoljan zbog tih dva ili tri odsto ljudi koji uvek uspeju da se nađu na nekim vodećim pozicijama. Donećemo nove mere – rekao je predsednik.

Podsetio je i na teške trenutke iz prošlosti, uključujući ubistvo premijera Srbije i šefa beogradske policije 2003. godine.

– U ovoj zemlji nije ubijen samo premijer. Ubijen je i šef beogradske policije. Nije ga ubio bilo ko, već neko ko je želeo drugačiju raspodelu moći u policiji – naveo je Vučić.

„Kada vide značku, ljudi moraju da osećaju sigurnost“

Predsednik Srbije rekao je da želi da građani ponovo imaju puno poverenje u policiju i ljude koji nose uniformu.

– Nisam srećan što imamo ovakve slučajeve i želim da se nikada ne ponove. Ljudi kada budu videli značku u restoranu, hotelu ili na ulici, kada vide policajca, moraće da znaju da je taj čovek spreman da da život za njih – poručio je Vučić.

Dodao je i da je navikao da ga optužuju za sve probleme u zemlji.

– Za sve u ovoj zemlji sam ja kriv. Kad Zvezda izgubi, kad pada kiša – Vučić je kriv – rekao je predsednik Srbije.