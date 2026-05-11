Voditelj ružičaste televizije Mladen Mijatović, prvi put je stao pred kamere domaćih medija i tom prilikom otkrio nepoznate detalje iz romanse sada već bivšom partnerokm Deom Đurđević, ali i o odnosu sa koleginicom Jovanom jeremić.

Da li je ljubav sa Deom Đurđević bila na prvi pogled?

- Nije bila na prvi pogled, zato što smo se znali sa Pinka.

Da li vam je najteži dan bio kada ste saznali da je Dea imala tešku saobraćajku?

- Nije bio najteži dan. Bilo je težih dana, imao sam i imaću ih i dalje, ali naravno da je bio težak dan - rekao je Mladen.

Da li ste pomislili da se Dea neće izvući?

- Ne, znao sam da će se izvući i da će se vratiti redovnom životu i poslu. Poznajući nju i njen karakter.

Da li ste Dea i Vi u toku vašeg odnosa imali trzavice?

- Imali smo trzavice kao što ih ima svaki drugi par.

Da li ste se slomili kada ste raskinuli sa njom?

- Ne jer je to došlo kad je došlo i završila se jedna epizoda u našem životu.

Da li vas je pogodilo kada ste saznali da je našla novog dečka?

- Nije, zato što je to normalno u životu, da neko krene dalje u tom smislu.

Da li ste u kontaktu sa Deom i dalje?

- Nismo sada u kontaktu.Nismo i ne javljamo se jedno drugom jer je ona na trudničkom, odnosno na bolovanju i zbog toga ne dolazi na posao. Javljali smo se pre toga, imamo normalan odnos, kao dve normalne osobe.

Da li mislite da je Jovana Jeremić najveća TV zvezda?

- Ne mislim da je najveća jer ne postoji najveća TV zvezda, ali jeste sigurno jedna od najveći koje poznajem. Imam odličan način da sa njom sa sarađujem i u interesu televizije Pink. Drago mi je jer je dobar čovek i veliki profesionalac.

Da li je Jovana Jeremić tip žene koji vam se dopada?

- I da i ne. Da zato što ima ogromnu energiju, porodični je tip žene, zato što je profesionalna i ozbiljna, ima svoj emotivni život i isto kao i ja.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: