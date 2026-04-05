Vučić je, tokom obilaska radova na Ekspu, novinarima kazao da se čuo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i da ga je obavestio o istrazi navodeći da bi da je ta akcija uspela Mađarska i sever Srbije ostali bez gasa.

"Pronašli su dva ranca, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove tokom uviđaja. Malopre sam završio razgovor sa Viktorom Orbanom o ovoj vesti, jer da je došlo tu do prekida gasa, Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije ne bismo imali gasa", rekao je Vučić.

Kako je dodao, kasnije se može razgovarati o detaljima do koje će doći vojska, pre svega kontraobaveštajna služba, odnosno Vojno-bezbednosna agencija.