Dugogodišnji reporter Pink televizije, Mladen Mijatović, je pre dve godine napustio medijski posao i otišao iz Srbije.

Tada je imenovan za prvog savetnika i konzula u ambasadi Srbije u Tel Avivu, te je mikrofon zamenio diplomatskim zadacima i dužnostima.

U Tel Avivu se zadržao neko vreme, a potom je prešao u Bahrein.

- Mladen je obavljao posao konzula u Tel Avivu, a zatim je dobio ponudu da pređe u Bahrein. Odlučio je da prihvati istu i trenutno se nalazi tamo na istoj poziciji - rekao je izvor za Alo.

"Vraćam se novinarstvu"

U septembru prošle godine Mijatović se vratio na Pink televiziju ne krijući koliko mu je ovaj posao falio.

- Vraćam se novinarstvu, svom prirodnom okruženju i načinu života. Čovek putuje svetom u potrazi za onim što treba, a kad se vrati kući, to nađe, rekao je jedan izvanredan pisac, a ja sam to shvatio čim sam ponovo kročio na TV Pink. Posle dve turbulentne i izazovne godine, sa velikim brojem ostvarenih ciljeva i realizovanih zadataka, fokusiran sam isključivo na posao i rad na TV Pink, sektoru bezbednosti i Crnoj hronici spreman sam da u saradnji sa koleginicama i kolegama, uz podršku Željka Mitrovića i Gorana Gmitrića, dam pun doprinos Informativnoj redakciji TV Pink, medijske imperije. Gledaoci mogu da očekuju ekskluzivne, pravovremene i tačne vesti, reportaže i specijalne emsije. Vidimo se na TV Pink! - poručio je on tada.

