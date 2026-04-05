"Još jednom čestitam našim službama, pre svega vojnim koje su ovo (kod Kanjže) dobro obavile i nadam se da ćemo uspeti da sačuvamo mir i stabilnost - daćemo sve od sebe. Srbija je, ljudi ne znaju, mnogo snažnija, mnogo jača i oko Vidovdana, to će moći da vide. I mnogo se temeljnije pripremamo za stvari nego što su ljudi naučili", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska radova na Ekspo gradilištu.

Još jednom je zahvalio građanima na podršci i na poverenju.

"I još jednom čestitam Uskrs svima onima koji ga danas slave", poručio je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom nedavne posete Kuli najavio da će oko Vidovdana Vojska Srbije predstaviti nove rakete i drugo naoružanje.

(Tanjug)

