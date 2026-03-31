Nije problem kada je neko ostrašćen i ne zna, problem je kada je glup, primitivan i ne želi da nauči.

Takvom ponašanju smo svedočili tokom emisije na jednoj blokaderskoj televiziji.

Tokom emisije voditelji su koristili dečje fore dok su pričali o tome kako se predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaje sa predstavnicima kineske provincije Hebeji. Oni su u imenu provincije slovo h menjali slovom j i još su se neartikulisano cerekali i sa ponižavanjem pričali o događaju.

Za očekivati je od ljudi koji kada kažu "ceo svet" misle samo na Zapadnu Evropu da nemaju pojma o nečemu van tog "celog sveta", ali nije za očekivati da ne probaju da se informišu o temi o kojoj pričaju.

Provincija Hebeji ima 74 miliona stanovnika i GDP koji je veći od GDP većine evropskih zemalja i njihov GDP se ne zasniva na uslugama već na realnoj proizvodnji i ozbiljnoj industriji.

Dok predsednik Vučić pokušava da napravi dobre kontakte i dovede realnu proizvodnju u Srbiju blokaderska "elita" pokušava prostaklukom i glupošću da negira opipljive uspehe države dok u isto vreme ne krije zaljubljenost u ustašku Hrvatsku.

Snimak u okviru ovog teksta je klasični dokaz i primer takvog ponašanja.