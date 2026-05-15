Užas! Slobodan S. (61) drvenom motkom brutalno je nasrnuo na brata od strica Svetomira S. (71) udarajući ga po glavi i telu sve dok ga nije usmrtio! Jezivo bratoubistvo dogodilo se u sredu uveče oko 19.05 sati u planinskom selu Jastrebac u Grdeličkoj klisuri kod Vladičinog Hana.

Kako saznajemo, krvavom obračunu prethodila je kraća verbalna rasprava, nakon koje je Slobodan dohvatio drvenu motku i njome više puta krvnički udario Svetomira. Nesrećni čovek je od siline udaraca i teških povreda preminuo na licu mesta pre dolaska ekipe Hitne pomoći. Istraga je utvrdila da su braća živela sama u zasebnim domaćinstvima i da su odranije bila u sukobu.

Meštani svedoče da su nesuglasice bile česte, ali niko nije slutio da će se završiti ovakvom klanicom. Više javno tužilaštvo u Vranju potvrdilo je da je osumnjičeni odmah lišen slobode i da mu je određeno zadržavanje zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, a telo žrtve je poslato na obdukciju.

O bratoubistvu se oglasilo i Tužilaštvo.

- Dežurni javni tužilac u Vranju obavešten je da je S. S. (61) iz sela Jastrebac usmrtio brata od strica S. S. (71) tako što mu je drvenom motkom zadao više udaraca u predelu glave i ruku. Tužilaštvo je naložilo hitnu obdukciju tela nastradalog kako bi se precizno utvrdio tačan uzrok smrti i broj zadobijenih udaraca, dok će osumnjičeni u zakonskom roku biti priveden na saslušanje uz krivičnu prijavu za teško ubistvo - navedeno je iz tužilaštva.

Podsetimo, pre samo dva dana Srbiju je potresao još jedan stravičan slučaj porodičnog nasilja kada je žena svirepo ubila supruga u Beogradu. Marina P. (67) je u porodičnom stanu na Banovom brdu, u Ulici Nikolaja Gogolja, nakon žučne svađe dohvatila drveni nogar od stolice i njime direktno u srce ubola svog supruga Zorana P. (76). Nesrećni čovek je izdahnuo u lokvi krvi, a policija je morala da razvaljuje blindirana vrata kako bi došla do beživotnog tela jer se Marina zaključala unutra i odbijala saradnju. Komšije su ispričale da je ubistvu prethodila velika buka i urlanje, a osumnjičena je kao dugogodišnji psihijatrijski bolesnik pod jakom policijskom pratnjom prebačena u nadležnu ustanovu.

Osumnjičena za masakr na Banovom brdu Marina P. izvedena je iz zgrade na nosilima, a glavu su joj policajci prekrili jaknom kako bi je sakrili od pogleda zgroženih suseda koji su se okupili ispred ulaza. Istraga u ovom slučaju usmerena je na veštačenje njenog psihičkog stanja u trenutku napada, s obzirom na to da je komadom nameštaja presudila mužu s kojim je provela decenije u braku.

