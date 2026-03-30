Tri mladića su osuđena na zatvorske i novčane kazne zbog paljenje lokala i povređivanja vlasnika u Beogradu.

Na uglu Njegoševe i Molerove ulice u Beogradu, 1.jula 2025.godine došlo je do incidenta kada su trojica mladića, sa zapaljenim bakljama, ušla u kafić.

Tom prilikom vlasnik kafića je zadobio tešku telesnu povredu, a presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu sva trojica napadača su osuđena na zatvorske, ali i novčane kazne, prenosi "Blic".

Kako nezvanično saznajemo, Živojin K. i Marko M. su osuđeni za krivično delo - izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, dok je Boris D. osuđen za krivično delo - izazivanje opšte opasnosti u pomaganju.

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu osuđeni su:

Ž. K. na kaznu zatvora u trajanju od dve godine i novčanu kaznu u iznosu od 50.000 dinara

M. M. na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i novčanu kaznu u iznosu od 50.000 dinara

B. D. na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i novčanu kaznu u iznosu od 50.000 dinara

Oni se nalaze u pritvoru od trenutka hapšenja i njima je pritvor produžen.

- Živojinu i Marku je pritvor produžen zbog opasnosti od bekstva, a Borisu zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi delo - kaže izvor "Blica".

Prema našim nezvaničnim saznanjima, prilikom izricanja presude optuženi su rekli da su zapalili pogrešan lokal.



