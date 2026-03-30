Modni kreator i kritičar, David Ćurčić poznat je po komentarisanjima stajlinga poznatih ličnosti, a njegovi sudovi često izazivaju veliku pažnju javnosti.

Nedavno je bio gost naše redakcije, kada je bez zadrške govorio o odevnim kombinacijama ljudi sa estradne scene.

Milica Pavlović

- Ovo izdanje mi je bilo pogrešno. jer uz njeno ponašanje i ples ne ide ovaj urbani stajling. Podseća me na Dženifer Lopez, a ovo mi ne ide uz "Tango", "Posesivnu bivšu", "Kučkietinu"... Ovo što nosi, kosi se sa njenom muzikom. Mislim da ovo nisu farmerice, već pantalone koje imaju print farmerica, što mi je katastrofa. Ovaj kajiš mi je takođe totalni promašaj. Rolkica je korektna, minđuše nikako ne idu, uz ovo nakit nije potreban, čak mi je i frizura pogrešna. Kada vidim print teksasa, to me odmah asocira na vašar - govorio je David, koji je pevačici dao ocenu 4.

Dara Bubamara

- Slažem se sa izjavom Borisa Kargotića da ona nikada nije pronašla svoj stil. Samo pogledajte fotografije od kada je član žirija u "Zvezdama Granda", uvek je neka druga osoba. Negde sam video da je ona Karleuša za sirotinju, sa tim se ne bih sredio. Dara ulaže novac u komade i karijeru, malo pregrubo je reći da je za sirotinju, ali može da bude naprimer Karleuša sa Temua ili Šejna - rekao je Ćurčić i nastavio:

- Ovo mi se sviđa, ali mi nije jasno šta joj je sa frizurom. Dugme joj malo plače, mora da se nosi sa kilogramima. Boja joj lepo stoji, košulja je mnogo dobra, fali joj samo neki ubitačan pojas. Mada, znamo kako ovo izgleda na metar i dvadeset, ali je ovo jedno od boljih izdanja. Za Daru ovaj put lepe reči, koliko se mogu reći lepe reči - zaključio je modni komentator, a Dari dao ocenu 5.

Svetlana Ceca Ražnatović

- Rekao bih da je u poslednje vreme znatno popravila svoja izdanja u emisiji “Zvezde Granda”. U ranijim krugovima bilo je nekoliko problematičnih kombinacija, ali novija izdanja su znatno bolja. U ovom slučaju jedina zamerka su čizme, uz takvu suknju mnogo bi bolje išle klasične salonke. Sve ostalo izgleda vrlo dobro, Ceci bih joj dao jaku sedmicu - rekao je Davidkoji je govorio o tome i ko je kriv za loša izdanja estradnih ličnosti.

- Ličnosti su krive, stilisti nikada nisu krive. Džabe mi spremimo dobar autfit, kada se ličnosti to ne svidi ili hoće nešto da promene, što uvek ode u pogrešnom pravcu. Ne možete vi da budete bolji od stručnjaka. Ne odeš kod frizerke da te farba i onda ti sama mešaš farbe i mućkaš boje. Stilisti moraju da se slušaju. Zbog toga više ne radim kao stilista. Često pokušavaju nešto da promene, da bi bilo bolje, a to nikada ne bude bolje - zaključio je Ćurčić.

