OVAN
POSAO: Imate dovoljno skrivene snage i potencijala da tokom ove prevare ostanete mirni i stabilni, ne samo da zadržite svoje položaje, već i da ih poboljšate. Vreme je za duboko planiranje sledećih poteza, vaš kreativni potencijal je na vrhuncu.
LJUBAV: Vaš partner će imati pregršt predloga, ali vi ćete se teško složiti kada donosite važne odluke. Vašoj vezi takođe preti ljubomora, a samce prate zanimljiviji udvarači. Danas su vam zvezde naklonjene.
ZDRAVLJE: Neke manje poteškoće i bolovi u kostima i zglobovima biće prolazni. Bilo bi dobro da se fizički aktivirate, u poslednje vreme ste prilično statični, pa bi to doprinelo vašem opštem lošem fizičkom stanju.
BIK
POSAO: Shvatate da je došlo vreme za promene, da morate promeniti ili situacije ili okruženja koja nisu dovoljno podsticajna za vas. I da je ovo pravi dan da konačno krenete ka svojim ciljevima.
LJUBAV: Ako želite da održite vezu, moraćete da pokažete više razumevanja za partnera koji prolazi kroz težak period. Samci će upoznati intrigantnu osobu. Osvajaćete i uslediće uspeh.
ZDRAVLJE: Nezadovoljni ste i ovo utiče na vaše telo. Posetite stomatologa hitno, zanemarili ste zdravlje zuba. Definitivno nećete moći da ugušite svoj hedonizam prema hrani, bilo da se radi o vrsti hrane ili količini koju konzumirate.
BLIZANCI
POSAO: Razgovaraćete sa nadređenima ili osobom na vlasti kako možete poboljšati svoj položaj ili poslovanje svoje privatne kompanije.
LJUBAV: Partner će biti zahtevan ali on će vam puno dati. Samci mogu na poslovnom putu da upoznaju zanimljivu osobu. Vaše želje će biti sjajne, pa ćete i vi igrati na šarmu, kako biste ih mogli ostvariti.
ZDRAVLJE: Zbog nestabilnog vremena Blizanci će se prehladiti, što će biti praćeno visokom temperaturom sa upaljenim grlom i plućima. Danas je stomak izuzetno osetljiv za pripadnike ovog znaka.
RAK
POSAO: Vaša pomalo nesigurna finansijska situacija dodatno će vas podstaći da poboljšate način zarade, ali bićete mnogo oprezniji kada je reč o trošenju i otplati dugova.
LJUBAV: Vaš emotivni život biće ispunjen zanimljivim sadržajem, pa ćete imati mnogo razloga za zadovoljstvo. Samci će započeti novu vezu. Bićete angažovaniji kako biste što brže došli do srca osobe koja vas zanima.
ZDRAVLJE: Uživajte u suncu i duboko udahnite pre nego što se dogode velike promene. Vaša slaba tačka biće bubrezi i krvna slika. Uzmi više računa o tome.
LAV
POSAO: Ovaj dan bi za vas mogao biti jedan od boljih dana kada je u pitanju poslovna saradnja. Donosi vam nove saradnike, ljude sa izvanrednom energijom i revolucionarnim idejama, sa kojima ćete se uklopiti bez problema.
LJUBAV: Nećete se slagati sa voljenom osobom, a slobodni Lavovi biće spremni za avanturu sa nekim od bliskih saradnika. Svojim stavom, karakterom i magnetizmom koji vas krase privući ćete u svoj emotivni život osobu vrednu truda.
ZDRAVLJE: Važno je posvetiti se sebi i svom zdravlju, kako biste kasnije sprečili brojne zdravstvene probleme. Podložni ste infekcijama i to treba na vreme lečiti.
DEVICA
POSAO: Oni koji imaju svoje ili porodično preduzeće mogli bi početkom meseca da budu malo uznemireni smanjenim obimom posla, koji će i dalje biti bolji. Želite tihe i opuštene sate.
LJUBAV: U ljubavnom životu je buran i žestok, strasti isplivaju na površinu, ali i sukobi sa voljenom osobom ili potencijalnim partnerom. Malo ste nerealni u ljubavnim vezama, skinite ružičaste naočare. Živite mirno, izolujte se malo.
ZDRAVLJE: Reumatski bolovi biće naglašeni i čak pojačani kod starijih pripadnika ovog znaka. Ne volite nestabilno vreme. Moguća prehlada.
VAGA
POSAO: Vaša pažnja je tokom ovog dana blago rasejana. Prethodni užurbani radni dan i dalje ostavlja neke posledice i najbolje bi bilo da se više odmorite i opustite, posebno ujutro. Pokušajte da ne donosite ishitrene odluke, posebno kada su u pitanju važni poslovni sporazumi.
LJUBAV: Ljubavni život je definitivno polje na kome ste sami. Bilo da ste slobodni ili u vezi, uživaćete u emocionalnom ispunjenju sa partnerom ili u novim, slatkim, romantičnim pričama.
ZDRAVLJE: Očekujte da budete u vrhunskoj formi, ali samo kada ste u potpunosti posvećeni svom zdravlju. Napokon ćete shvatiti da ste ranije trebali malo više higijene usne šupljine.
ŠKORPIJA
POSAO: Puni ste energije, moćna energija vas vodi tokom dana, bez zaustavljanja, a ovo je dan kada možete mnogo naučiti na polju kojem ćete se zaista posvetiti. Sportisti i prisutni u javnom životu imaju malu prednost, jer sada možete postići dobre rezultate i sklopiti dugoročno profitabilne sporazume.
LJUBAV: I dalje nosite vrućinu prethodne noći. Slobodni Škorpioni žele da uživaju u životu punim plućima, a oni u dužim vezama mogu povremeno imati manje probleme zbog izražene posesivnosti partnera.
ZDRAVLJE: Moguća je virusna infekcija. Vodite računa o ishrani, obavezno koristite vitamine, radite na imunitetu. Potražite izlaz iz stresne situacije u sportu ili prirodi. Sigurno negde drugde postoji prijatelj koji te voli takvog kakav jesi. Hodajte na svežem vazduhu, jer ćete na taj način moći da revitalizujete.
STRELAC
POSAO: Posao i partnerstvo su u centru vašeg interesovanja tokom dana, što se za mnoge Strelce može pokazati presudnim za dalji tok vaše karijere. Okolnosti u kojima se nalazite biće test vašeg strpljenja i snalažljivosti. Možda ćete se naći u situaciji koja će od vas zahtevati brzo razmišljanje i osećaj za diplomatiju.
LJUBAV: Možete da očekujete da upoznate nekog od bivših ljubavnika, pa ćete ozbiljno razmisliti o tome da li ćete da im dozvolite da se vrate u život. Strelci koji su u vezama imaju stabilnu vezu.
ZDRAVLJE: Borba sa kilogramima, kao rezultat lečenja stresa večernjim poslasticama. Vaša slaba tačka su bubrezi. U proleće uvek imate iste probleme, morate naučiti da se nosite sa njima. Vi ste ti koji upravljate svojim životom, pa zauzmite stav o problemima i ublažite sve stresne situacije.
JARAC
POSAO: Uspešno okončanje kriznih situacija doneće vam velike bonuse od pretpostavljenih i ljudi od vlasti.
LJUBAV: Emotivna veza će biti razlog vašeg osmeha, bez obzira da li ste slobodni ili ne, šarmirat ćete sve oko sebe. Uživajte u društvu i popularnosti. Bićete vrlo aktivni na početku dana.
ZDRAVLJE: Uređen život, zdrava ishrana, puno hodanja na svežem vazduhu mogu vam doneti mnoga poboljšanja i odmah ćete se osećati bolje.
VODOLIJA
POSAO: Pravo je vreme za usklađivanje porodičnih, privatnih i poslovnih obaveza, jer ćete izuzetno dobro moći da uravnotežite sve oblasti života kojima ste posvećeni. Bićete izuzetno komunikativni i slatkorečivi, sa velikom sposobnošću da ubedite sagovornika, pa danas možete da sklopite mnogo pozitivnih i profitabilnih dogovora.
LJUBAV: Danas ćete malo zanemariti svoj dom i porodicu, kao i svoj emotivni život, ali samo u prvoj polovini dana, dok druga donosi strast, romantiku. Dobar je dan za one koji traže ljubav.
ZDRAVLJE: Kod prvih znakova povećanog stresa pronađite svoj oblik meditacije. Poboljšajte ishranu vitaminima, mineralima, kalcijumom, sa svim preporučenim dodacima.
RIBE
POSAO: Čekaju vas izuzetno dobre poslovne prilike i vaš odnos prema poslu se menja, pa ćete postati mnogo prodorniji i spremniji da se borite za ono što želite.
LJUBAV: Kraj dana donosi intenzivne, nove emotivne priče, možda čak i sa previše varnica za vaš ukus. Zauzete Ribe uživaju u mirnoj vezi sa partnerom.
ZDRAVLJE: Definitivno ne možete ugušiti svoj hedonizam kada je hrana u pitanju. Šetnje na otvorenom, umerena fizička aktivnost su dobrodošle da biste održali fizičku snagu.
