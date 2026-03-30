U ponedeljak uveče, pet eksplozija je odjeknulo u ruskom gradu Toljatiju. Glavna meta napada bila je velika hemijska fabrika KujbiševAzot, javljaju ruski Telegram kanali.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju gust tamnosivi dim koji se diže iznad fabričkog područja. Nakon udara verovatno je izbilo nekoliko požara, javlja Kijev Post.

Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fjodorišev potvrdio je napad dronom na industrijski objekat u Toljatiju, ali nije otkrio detalje o šteti. Rekao je da nije bilo žrtava.

KujbiševAzot je jedna od najvećih ruskih fabrika za proizvodnju azotnih đubriva. Fabrika proizvodi amonijak, ureu, amonijum nitrat i druge hemikalije koje se koriste u poljoprivredi, automobilskoj i tekstilnoj industriji.

Ovo je već drugi napad na istu fabriku u kratkom periodu.

Ukrajinski mediji izveštavaju da su dronovi napali i metalurški pogon u gradu Alčevsku u Luganskoj oblasti.

Fabrika proizvodi oklopni čelik za vojna vozila i granate za artiljerijske granate.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je protivvazdušna odbrana oborila 102 ukrajinska drona iznad nekoliko regiona tokom noći.

Ukrajinska strana se još nije oglasila o ovim napadima, izveštava Kijev Independent.

