Branković je za Tanjug rekao, komentarišući ovaj predlog u kojem se ističe da su Srbi u Americi, još od 19. veka, dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta, da Srbija treba da vidi u kojoj meri i kako je moguće da u ovakvim odnosima sa SAD, i kroz ovakve inicijative, reši svoje istorijsko pitanje a to je AP Kosovo i Metohija, istakavši da ovakve inicijative mogu da proizvedu nešto što je mnogo šire u pozitivnom smislu od same te ideje.

"Ne treba zaboraviti da su SAD predvodile bombardovanje Jugoslavije 1999. godine, posle toga je bilo mnogo problema dok nismo došli do ovakvih odnosa. Mnogo toga je na stolu, u kojoj meri će ova inicijativa uspeti da prođe ostaje da vidimo", dodao je on.

Branković je rekao da se nada da će SAD, imajući u vidu relativno dobre ekonomske i političke odnose koje imaju sa Srbijom, početi ozbiljnije da razmišljaju o tome kako i na koji način da se prekine šikaniranje Srba u AP KiM, i da se konačno krene sa primenom rezolucije 12 44, za koju je Amerika glasala.

"Knjiga je otvorena, sve to što se predlaže je vrlo pozitivno, mi ćemo sa naše strane krenuti potpuno otvorena srca u razgovore i pregovore šta ovaj predlog znači ali postoje i neke granice gde je neophodno da se i druga strana, odnosno SAD, okrene onome što im je obaveza kada je u pitanju AP KiM s obzirom na to da tamo imaju i bazu, jedinice u Kfor-u", poručio je on.

Branković je napomenuo da je NATO bombardovanje 1999. godine i otcepljenje 25 odsto teritorije Srbije, bilo drastično protivno međunarodnom pravu za koje se SAD u mnogočemu debelo zalažu.

Na pitanje kakvu bi poruku Beograd trebalo da pošalje Vašingtonu povodom ove inicijative i kako bi trebalo da iskoristi ove priliku za unapređenje odnosa, Branković je rekao da bi Srbija prvo trebalo jasno da utvrdi koji je konkretan sadržaj ove inicijative, i šta se od ovog predloga očekuje od strane onih koji su to podneli.

"Naslov inicijative je dobar, ali treba videti u kojoj meri se mi na ovaj ili onaj način, politički, ekonomski i svaki drugi, u svetu uklapamo gde moramo da vodimo računa o našim interesima, odnosno interesima Srbije vezano za sve ono što mi danas imamo, šta hoćemo i čemu težimo", poručio je on.