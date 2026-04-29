U vremenu kada su informacije dostupnije nego ikada, paradoksalno, sve češće svedočimo javnim ispadima koji otkrivaju zapanjujući nivo neznanja o osnovnim istorijskim pojmovima. Najnoviji primer dolazi iz redova blokadera, gde su pojedine izjave o SFRJ izazvale podsmeh i nevericu.

Naime, tokom jedne rasprave, učesnici su pokušali da odgonetnu značenje skraćenice SFRJ. Umesto očekivanog odgovora, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, usledila je serija bisera.

Jedan od prisutnih samouvereno je izjavio: "Sovijetski Federalni Republički Jat", što je izazvalo zbunjene poglede, ali ne i ispravku. Druga blokaderka, vidno nesigurna, samo je ćutala i gledala u pod, dok je treća ponudila još kreativnije rešenje: "Sjedinjena Francuska Jugoslavija".

Situacija je kulminirala kada je jedan od učesnika, očigledno potpuno izgubljen u kontekstu, upitao: "Jel to nešto nacističko?", čime je diskusija skrenula u potpuno pogrešnom pravcu.

Ovakvi momenti ne bi bili toliko problematični da nisu simptom šireg fenomena, nedovoljnog poznavanja istorije i osnovne opšte kulture. Nisu naučili šta je SFRJ ali bi i dalje da blokiraju fakultete! Ehh, naši "nobelovci"!