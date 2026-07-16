Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da su razgovori između MOL-a i Gaspromnjefta o NIS-u u toku i da su takvi razgovori teška stvar, ali je izrazio nadu da će se doći do finalnog rezultata koji bi bio zadovoljavajući za sve.

"Bilo je ovih dana još nekih izjava i informacija, odnosno ocena razgovora. Čuli smo i od predstavnika Gaspromnjefta da su razgovori takve vrste veoma komplikovani", rekao je Bocan Harčenko za TV Prva odgovarajući na pitanje da li misli da će uskoro doći do finalnih pregovora između MOL-a i Gaspromnjefta.

Mađarska naftna kompanija MOL dobila je 1. jula odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD produžila je operativnu licencu za nastavak rada NIS-a takođe do 31. jula.