Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će sredstva biti obezbeđena iz postojećih budžetskih prihoda, bez dodatnog zaduživanja države. Kako je naveo, Srbija trenutno na računu ima više od pet milijardi evra.

Najveći deo paketa, ukupno 377,2 miliona evra, namenjen je penzionerima. Država je korisnike podelila u tri grupe, u zavisnosti od visine mesečne penzije.

Penzioneri koji primaju do 31.092 dinara mesečno, a kojih ima oko 459.000, dobiće jednokratnu pomoć od 35.000 dinara.

Za oko 548.060 penzionera čija su primanja između 31.092 i 56.851 dinar predviđena je isplata od 27.500 dinara.

Najbrojnija grupa, sa više od 655.000 penzionera koji primaju više od 56.851 dinar mesečno, dobiće po 20.000 dinara.

Ne stiže samo novac

Paket podrške neće obuhvatiti samo jednokratne isplate. Predviđene su i dodatne pogodnosti za najstarije građane.

Biće podeljeno 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a pravo na njih imaće penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara.

Penzioneri i borci dobiće i popust od 1.000 dinara na račun za električnu energiju. Ova olakšica predstavlja dodatak pogodnostima koje već koriste energetski ugroženi kupci.

Pomoć i za punoletne građane

Novi paket mera obuhvatiće i punoletne građane Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali potvrdili su da se priprema poseban model novčane pomoći i za ovu grupu stanovništva.

Za sada nisu saopšteni iznos pomoći niti način isplate, ali se razmatra mogućnost da novac građanima bude uplaćen tokom septembra.

Više detalja o tačnim terminima isplate i uslovima za ostvarivanje prava na pomoć očekuje se u narednim nedeljama.