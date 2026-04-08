Poreska uprava Republike Srbije saopštila je da će, povodom predstojećih vaskršnjih praznika, 10. i 13. april biti neradni dani za ovu instituciju, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.



Zbog toga dolazi i do pomeranja važnih poreskih rokova. Rok za podnošenje i plaćanje više poreskih obaveza pomera se na 14. april 2026. godine, odnosno prvi naredni radni dan.

To se odnosi na: porez na premije neživotnih osiguranja (Obrazac PP-PPNO) za mart PDV prijave (Obrazac PPPDV) i plaćanje PDV-a za mart, za poreske dužnike iz člana 10 Zakona o PDV-u.

Iz Poreske uprave podsećaju obveznike da svoje obaveze usklade sa novim rokovima kako bi izbegli eventualne kamate i kazne.