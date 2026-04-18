Pravni tim američkog predsednika Donalda Trampa vodi pregovore sa američkom Poreskom upravom i Ministarstvom finansija te zemlje o mogućem rešenju tužbe vredne 10 milijardi dolara, u kojoj se tvrdi da je došlo do neovlašćenog curenja njegovih poreskih informacija tokom prvog predsedničkog mandata.

Advokati su u sudskom podnesku naveli da su u toku razgovori sa Poreskom upravom i Ministarstvom finansija i zatražili su od suda na Floridi produženje od 90 dana kako bi se omogućilo postizanje dogovora i izbegavanje dugotrajnog suđenja, preneo je CNN.

U podnesku se navodi da bi pauza "promovisala sudsku ekonomičnost" i omogućila stranama da istraže rešenja koja bi mogla da suze ili potpuno reše spor.

Tužbu je Tramp podneo lično, zajedno sa sinovima američkog predsednika Donaldom Trampom Mlađim i Erikom Trampom, tvrdeći da država nije zaštitila njegove i poslovne poreske podatke nakon što su oni dospeli u javnost.

Slučaj se odnosi na bivšeg izvođača radova Poreske uprave Čarlsa Litldžona, koji je nezakonito pribavio i prosledio poreske prijave Trampa i drugih bogatih pojedinaca medijima, uključujući "Njujork tajms" i "ProPublica".

On je 2024. godine osuđen na pet godina zatvora.

Trampov pravni tim tvrdi da je Poreska uprava odgovorna zbog bezbednosnih propusta i omogućavanja pristupa poverljivim podacima.

Kontroverze oko poreskih prijava Trampa datiraju još iz njegovog prvog mandata, kada je prekinuo dugogodišnju praksu objavljivanja poreskih podataka predsedničkih kandidata, dok su kasnije njegovi dokumenti delimično objavljeni nakon sudskih postupaka i odluka Kongresa, preneo je CNN.