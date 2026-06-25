Cene se približavaju vrednostima koje su zabeležene pre početka sukoba na Bliskom istoku, jer je sve veći broj tankera nastavio plovidbu kroz Ormuski moreuz usled napretka u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana, piše Trejding ekonomiks.

Vrednost evra u odnosu na dolar danas iznosi 1,14 dolara. Kako je navedeno na berzama, nemački DAX je u pao za 0,62 odsto, moskovski MOEX ostao je nepromenjen, francuski CAC 40 porastao za 0,48 odsto, a britanski FTSE 100 za 0,31 odsto.

Evropski fjučersi gasa za jul su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 51 evro za megavat-sat ili 505 evra za 1.000 kubnih metara. Cena zlata je porasla je na 3.996,27 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 5,95 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je porastao je za 0,35 odsto, S&P 500 pao za 0,10 odsto, a Nasdak (Nasdaq) za 0,43 odsto.

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