Drago Parandilović, deda opozicionara Miloša Parandilovića, predsednika Novog lica Srbije, oglasio se povodom najave Miloša Parandilovića da će da ga tuži!

Još jednom je potvrdio da je deda Miloša Parandilovića i da je unuka poslednji put sreo prošle godine na svadbi svog sina Dragana.

- Moj Dragan je u Beogradu i njega upoznao i njega je okrenuo protiv mene. On je meni napravio, pokazaću ja vama, probleme teške. Miloš je bio na svadbi mog sina, treći sto do mene i vodili smo razgovor. Tako da, želim da kažem, on nema za šta da tuži. Ja sam ga pozvao bratski, ljudski, da se opasulji, da se vrati porodici i da bude miran, da ne trči od porodice - rekao je Drago.

Dodao je i da mu je unuk napravio teške probleme, ali i da ga je posle svega pozvao da se vrati u svoju porodicu i bude miran.

Pogledajte šta je još gospodin Parandilović rekao za svog unuka:

Podsetimo, Drago Parandilović javno oglasio sa velikog skupa SNS-a na koji je došao kako bi pružio podršku politici predsednika Aleksandra Vučića i tom prilikom pozvao je Miloša Parandilovića da se "opasulji" i pređe na pravu stranu.

Nakon ovog događaja Parandilović je brže bolje otrčao na blokadersku N1 kako bi demantovao sve navode o tome da je Drago Parandilović njegov deda, a potom najavio i tužbu.

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