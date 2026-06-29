Utvrđeno je da je 54-godišnja Slovenka počinila pet krivičnih dela pretnje i dva dela nanošenja telesnih povreda, dok se 20-godišnji Slovenac sumnjiči za dve pretnje, dve telesne povrede i jedno krivično delo prinude prema službenom licu, piše Jutarnji.

Policija je intervenisala nakon dojave o problemima u ugostiteljskom objektu u Lovrečici, gde je došlo do sukoba između više osoba. Po dolasku policajaca situacija se smirila, osim kod 54-godišnje žene i 20-godišnjeg muškarca, koji su nastavili da viču, vređaju i omalovažavaju policijske službenike.

Žena je policajcima pretila smrću, a kada joj je saopšteno da je uhapšena, pokušala je da pobegne sa mesta događaja, zbog čega su policajci bili primorani da upotrebe sredstva prinude.

U tom trenutku 20-godišnjak je uhvatio policajca za ruku, povlačio ga i pokušao da oslobodi ženu. Policija je i nad njim primenila sredstva prinude, nakon čega su oboje privedeni u policijsku stanicu.

Istragom je utvrđeno i da su njih dvoje, pre dolaska policije, pretili 80-godišnjoj ženi, 86-godišnjem muškarcu i 44-godišnjem muškarcu, sa kojima su se sukobili na terasi restorana, te da su im naneli telesne povrede.

Po završetku kriminalističke istrage, osumnjičeni su u večernjim satima 28. juna privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.