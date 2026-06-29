Gradska opština Novi Beograd i ove godine nagradiće više od 400 vukovaca, đaka i sportista generacije.

Na ovaj način Opština želi da pokaže uspešnim mladim talentima da izuzetno ceni njihov trud, posvećenost i disciplinu, tako da je nagradni fond ove godine uvećan, saopštila je Gradska opština Novi Beograd.

Dodela nagrada i proznanja biće održana sutra u Hali sportova "Ranko Žeravica" u 14.00 sati.

Dodatnih 5.000 dinara

Nosioci Vukove diplome, umesto sa po 5.000 dinara, biće nagrađeni poklon-vaučerima u vrednosti od po 10.000 dinara, dok će đaci i sportisti generacije dobiti vaučere u vrednosti od po 20.000 dinara, prenosi Tanjug.