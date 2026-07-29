Sa balkona smeštaja snimila je neobičan zvuk koji je dopirao iz obližnjeg drveća, a potom je na društvenim mrežama pitala pratioce da li znaju o čemu je reč.

Objava koja je brzo postala viralna

Snimak je brzo privukao veliku pažnju, a odgovori korisnika bili su podjednako informativni koliko i duhoviti. Većina je objasnila da je u pitanju sasvim poznata pojava – cvrčci, insekti čije karakteristično „pevanje" prati gotovo svako leto na Jadranu. Mnogi su dodali da im je upravo taj zvuk postao neodvojiv deo doživljaja leta na hrvatskoj obali.

Šale, ali i nostalgija u komentarima

Ispod objave ubrzo se nanizao veliki broj komentara, od kojih su mnogi bili prilično maštoviti. Neki korisnici su se šalili da je zvuk delo „lokalnih veštica koje bacaju kletve na turiste", dok su drugi tvrdili da su u pitanju „duhovi predaka" koji ogovaraju prolaznike. Bilo je i onih koji su zvuk cvrčaka opisali kao svojevrstan „prirodni alarm" koji najavljuje vreme za jutarnju kafu.

Pored humora, mnogima je zvuk probudio i uspomene na detinjstvo i bezbrižna letovanja. Za veliki broj ljudi cvrčci nisu samo insekti – oni predstavljaju simbol dugih letnjih dana i trenutaka provedenih pored mora, nešto što nezaobilazno prati sećanje na odmor na Jadranu, prenosi city magazin.