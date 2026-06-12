Ovaj nekada uspešni australijski biznismen, koji je živeo u luksuzu i pripadao visokom poslovnom društvu, odlučio je da u potpunosti napusti civilizaciju i više od dve decenije provede u izolaciji na udaljenom ostrvu u Australiji.

Pre nego što je postao poznat kao „stvarni Robinson Kruso”, Glašin je živeo u Sidneju, gde je izgradio impresivnu poslovnu karijeru. Bio je predsednik kompanije koja se bavila iskopavanjem zlata u Papua New Guinea, ali i uspešan trgovac nekretninama. U periodu najvećeg uspeha, njegovo bogatstvo procenjivalo se na oko 28 miliona dolara. Imao je luksuzan život, porodicu, visoki društveni status i sve pogodnosti moderne elite.

Međutim, sve se promenilo tokom berzanskog kraha 1987. godine, poznatog kao „Crni ponedeljak”. Tada je izgubio gotovo celo bogatstvo, a finansijski slom ubrzo je doveo i do raspada privatnog života. Brak se raspao, imovina je bila oduzeta, a Glašin se našao u dubokoj ličnoj i egzistencijalnoj krizi.

Nakon nekoliko godina pokušaja da se vrati u poslovni svet, doneo je radikalnu odluku – da napusti „trku pacova” modernog društva i pronađe mir daleko od civilizacije.

Godine 1993. upoznao je osobu koja mu je govorila o malom, nenaseljenom ostrvu na severoistoku Australije. To ga je toliko inspirisalo da je već 1997. godine spakovao osnovne stvari i preselio se na Restoration Island, u blizini poluostrva Cape York Peninsula.

Na tom ostrvu proveo je više od 25 godina, živeći u potpunoj izolaciji od savremenog sveta. Napravio je improvizovanu kolibu, sam lovio ribu i krabe, sakupljao kokosove orahe i uzgajao povrće. Kasnije je instalirao solarne panele kako bi imao osnovnu električnu energiju, internet putem satelita i mali frižider.

Njegov život bio je jednostavan, ali i izuzetno izazovan. Društvo su mu pravili psi, a povremeno bi ga posećivali putnici na jahtama, kajakaši i naučnici. Iako je živeo daleko od civilizacije, povremeno je bio u kontaktu sa spoljnim svetom.

Kako su godine prolazile, zdravstveno stanje mu se pogoršavalo, a australijske vlasti su ga godinama upozoravale da boravi na državnom zemljištu bez dozvole. Na kraju, 2022. godine, u 79. godini života, morao je da napusti ostrvo i preseli se na kopno radi medicinske nege.

Poslednje godine života proveo je u Cairns, bliže bolnicama i lekarima, daleko od života koji je sam izabrao, ali nikada nije zaboravio. Njegova poslednja želja bila je da njegov pepeo bude rasut upravo na ostrvu koje mu je donelo slobodu, što je kasnije i ispunjeno.

Glašin je ostavio i knjigu „The Millionaire Castaway”, u kojoj je opisao svoju životnu transformaciju i poručio da najveće bogatstvo ne leži u novcu, već u slobodi, vremenu i jednostavnom životu u skladu sa prirodom.

Njegova priča i danas inspiriše i otvara pitanje – da li je istinski luksuz ono što posedujemo ili način na koji biramo da živimo?