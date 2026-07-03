Bezolovni benzin će u narednih sedam dana biti skuplji za dva dinara, pa će se litar prodavati po ceni od 195 dinara. Istovremeno, za isti iznos poskupeo je i evrodizel, čija će nova cena iznositi 219 dinara po litru.

Nove maksimalne maloprodajne cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova i važe narednih sedam dana.

Podsećamo, Vlada Srbije je u nedelju produžila važenje Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte za još 60 dana, čime je nastavljen dosadašnji način regulisanja cena goriva na domaćem tržištu.