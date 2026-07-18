Tržište je reagovalo na novu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja je dodatno povećala bojazan od poremećaja u snabdevanju energentima.

Najnoviji rast usledio je nakon što je Kuvajt saopštio da je Iran napao postrojenje za desalinizaciju vode i proizvodnju energije, dok su istovremeno stigli izveštaji da su pokrenuti napadi na američke ciljeve u Bahreinu, Jordanu, Kuvajtu, Omanu, Kataru i Siriji. Prema tim navodima, reč je o odgovoru Teherana na novu rundu američkih vojnih udara.

Istovremeno, Centralna komanda SAD saopštila je da je okončala šestu uzastopnu noć napada na Iran, tokom kojih su gađane desetine vojnih objekata.

Pretnje za Ormuski moreuz i Crveno more

Dodatnu zabrinutost na energetskom tržištu izazvale su informacije da je Iran naložio snagama Huta da budu spremne da obustave brodski saobraćaj kroz Crveno more ukoliko SAD izvedu napade na iransku energetsku infrastrukturu.

U isto vreme, komercijalni saobraćaj kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte, i dalje je u velikoj meri ograničen, što dodatno povećava neizvesnost na tržištu.

Nafta za sedam dana skuplja više od 14 odsto

Cene nafte porasle su za više od 14 odsto tokom ove sedmice, dok investitori pažljivo prate razvoj događaja na Bliskom istoku i procenjuju rizik od širenja sukoba na ceo region.

Dodatni pritisak na tržište predstavlja i odluka Sjedinjenih Američkih Država da početkom sedmice ponovo uvedu pomorsku blokadu usmerenu na iranske luke u blizini Ormuskog moreuza, što je dodatno pojačalo zabrinutost za globalno snabdevanje naftom.

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