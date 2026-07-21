Mobilni telefoni, računari i kućni aparati sadrže male količine zlata jer je odličan električni provodnik i ne korodira. Problem je što se nepravilnim odlaganjem elektronskog otpada svake godine izgubi na tone ovog dragocenog metala.

Sir kao tajni sastojak

Istraživači sa ETH Ciriha razvili su inovativnu metodu za izdvajanje zlata iz e-otpada koristeći proteine iz surutke – nusproizvoda u proizvodnji sira. Oni se hemijskim procesom pretvaraju u sunđerastu masu koja selektivno hvata zlato iz rastvorenih elektronskih ploča.

Proces funkcioniše ovako:

Surutka se transformiše u proteinski „sunđer“.

Elektronske ploče se rastvaraju u kiselini, oslobađajući metale.

Sunđer hvata isključivo zlato, odvajajući ga od ostalih metala.

Dobijeno zlato se prečišćava i pretvara u grumenje od 22 karata.

Rezultat je impresivan – iz samo 10 ploča istraživači su izvukli zlato vredno oko 170.000 dinara.

Zašto je važno

Ova metoda je ekološki prihvatljiva i otvara vrata cirkularnoj ekonomiji, gde otpad postaje resurs. Umesto da se dragoceni metali zakopavaju na deponijama, mogli bi da se vraćaju u proizvodnju, prenosi Blic.

Ne pokušavajte kod kuće

Iako zvuči jednostavno, proces koristi opasne kiseline i visoke temperature, pa je namenjen industrijskoj reciklaži, a ne kućnim eksperimentima.

Do tada, najbolji način da doprinesete je da stare uređaje pravilno odlažete na mestima za reciklažu. Možda će jednog dana upravo oni biti pretvoreni u zlato.