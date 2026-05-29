Glavne teme razgovora bile su unapređenje položaja penzionera, njihov materijalni status, kao i potreba za direktnom komunikacijom sa najstarijim sugrađanima, kako bi se kroz zajednički rad institucija i partnera dodatno poboljšao kvalitet njihovog života.

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović istakao je da je veliki značaj ovakvih susreta u neposrednom razgovoru.

O povećanju penzija

„Velika mi je čast da sam danas u Subotici i da možemo da razgovaramo sa velikim brojem penzionera. Obećali smo im krajem prošle godine da ćemo organizovati razgovore širom Srbije za više od 20.000 penzionera. Važno je da pokazujemo timski rad Grada Subotice, gradonačelnika, Dunav osiguranja, Poštanske štedionice i SAPENS-a, kao najvećeg udruženja, kako bismo našim penzionerima mogli da predstavimo naše planove. Jako nam je važno da u neposrednoj komunikaciji čujemo šta su najveći problemi naših penzionera i da probamo da ih rešimo. Važno je da napomenem da ćemo gledati da povećamo penzije, sa posebnim osvrtom na penzije koje su do 40.000–45.000 dinara. Nadam se da ćemo današnje razgovore iskoristiti kako bismo unapredili život penzionera, ali i rad PIO fonda, jer njihovo iskustvo itekako znači“, rekao je Ognjenović.

Predsednik Saveza penzionera Srbije prof. dr Andreja Savić naglasio je značaj interakcije i stalne komunikacije sa starijom populacijom.

„Cilj ovih tribina, koje su vrlo popularne i omiljene, predstavlja važan oblik našeg delovanja u vidu interakcije i komunikacije sa starijom populacijom, kako bismo mogli da prenesemo njihovo mišljenje nadležnim institucijama i pojačamo kvalitet naših zahteva, te doprinesemo poboljšanju njihovog materijalnog položaja“, poručio je Savić.

Dalja podrška starijm građanima sledi

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić zahvalio se direktoru Fonda PIO na svemu što je urađeno za penzionere, kao i samim penzionerima koji su svojim radom i odricanjem gradili društvo.

„Lokalna samouprava će i u narednom periodu davati podršku svim ustanovama i organizacijama koje se budu bavile zaštitom i unapređenjem života naših penzionera, jer su humanost i dostojanstvo ogledalo svakog društva. Zato svi moramo da damo svoj maksimum kako bismo penzionere uključili u razne aktivnosti, u donošenje odluka i u sve segmente društvenog života“, dodao je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.

Sagovornici su se saglasili da su ovakve tribine važan mehanizam za bolje razumevanje potreba penzionera i kreiranje konkretnih mera koje će doprineti unapređenju njihovog položaja u društvu.

