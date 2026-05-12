Prema podacima Narodne banke Srbije, dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 99,8399. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 4,5 odsto, dok je od početka godine jači za 0,1 odsto.

Šta to znači

Ovi podaci ukazuju na relativno stabilno kretanje kursa dinara, bez većih oscilacija u odnosu na ključne svetske valute. Stabilnost kursa prema evru posebno je značajna za građane i privredu, jer većina finansijskih obaveza i transakcija u Srbiji vezana je upravo za evropsku valutu.

Blagi pomaci u odnosu na dolar mogu biti posledica globalnih ekonomskih kretanja i promena na međunarodnim tržištima.

U narednom periodu očekuje se nastavak ovakvog trenda, uz pažljivo praćenje globalnih finansijskih tokova i monetarne politike vodećih ekonomija.

