Mnogima se pred odlazak na letovanje dešava ista stvar – kofer bude prepun, a pola garderobe ostane neobučeno tokom celog odmora. Osim što otežava putovanje, višak stvari posebno može predstavljati problem ako putujete „low cost“ avio-kompanijama koje dodatni prtljag naplaćuju veoma skupo.

Zato je poslednjih godina sve popularniji metod pakovanja poznat kao pravilo 5-4-3-2-1, koji pomaže da ponesete dovoljno odeće, a da pritom ne pretrpate kofer.

Kako funkcioniše metod 5-4-3-2-1?

Stručnjaci za organizaciju putovanja tvrde da ovaj način pakovanja može biti dovoljan čak i za višenedeljni odmor, posebno ako u smeštaju imate mogućnost pranja garderobe. Za prosečno letovanje od sedam do deset dana uglavnom je sasvim dovoljan.

Suština metode je da unapred ograničite broj komada odeće koje nosite:

5 majica ili gornjih delova

4 para pantalona, šortseva ili suknji

3 haljine i 3 para obuće

2 kupaća kostima i 2 torbe

1 jakna, 1 šešir ili naočare za sunce i 1 sat

Na ovaj način lakše pravite kombinacije i izbegavate nepotrebne stvari koje samo zauzimaju prostor.

Postoji i jednostavnija verzija metode

Druga varijanta pravila 5-4-3-2-1 nešto je fleksibilnija i uključuje:

5 gornjih delova odeće

4 donja dela

3 modna dodatka

2 para obuće

1 kupaći kostim

Ova verzija posebno je praktična za kraća putovanja i vikend-odmore.

Trik koji pravi veliku razliku u koferu

Bez obzira na to koju verziju metode koristite, postoji još jedan savet koji mnogi preporučuju – garderobu treba urolati umesto klasičnog slaganja.

Rolovanjem odeće štedi se prostor u koferu, stvari se manje gužvaju, a preglednost je mnogo bolja. Tako možete spakovati više garderobe bez potrebe za dodatnim prtljagom.

Iako svako ima drugačiji stil i potrebe tokom putovanja, pravilo 5-4-3-2-1 može biti odličan vodič za pametnije i jednostavnije pakovanje.