Mnogima se pred odlazak na letovanje dešava ista stvar – kofer bude prepun, a pola garderobe ostane neobučeno tokom celog odmora. Osim što otežava putovanje, višak stvari posebno može predstavljati problem ako putujete „low cost“ avio-kompanijama koje dodatni prtljag naplaćuju veoma skupo.
Zato je poslednjih godina sve popularniji metod pakovanja poznat kao pravilo 5-4-3-2-1, koji pomaže da ponesete dovoljno odeće, a da pritom ne pretrpate kofer.
Kako funkcioniše metod 5-4-3-2-1?
Stručnjaci za organizaciju putovanja tvrde da ovaj način pakovanja može biti dovoljan čak i za višenedeljni odmor, posebno ako u smeštaju imate mogućnost pranja garderobe. Za prosečno letovanje od sedam do deset dana uglavnom je sasvim dovoljan.
Suština metode je da unapred ograničite broj komada odeće koje nosite:
- 5 majica ili gornjih delova
- 4 para pantalona, šortseva ili suknji
- 3 haljine i 3 para obuće
- 2 kupaća kostima i 2 torbe
- 1 jakna, 1 šešir ili naočare za sunce i 1 sat
Na ovaj način lakše pravite kombinacije i izbegavate nepotrebne stvari koje samo zauzimaju prostor.
Postoji i jednostavnija verzija metode
Druga varijanta pravila 5-4-3-2-1 nešto je fleksibilnija i uključuje:
- 5 gornjih delova odeće
- 4 donja dela
- 3 modna dodatka
- 2 para obuće
- 1 kupaći kostim
Ova verzija posebno je praktična za kraća putovanja i vikend-odmore.
Trik koji pravi veliku razliku u koferu
Bez obzira na to koju verziju metode koristite, postoji još jedan savet koji mnogi preporučuju – garderobu treba urolati umesto klasičnog slaganja.
Rolovanjem odeće štedi se prostor u koferu, stvari se manje gužvaju, a preglednost je mnogo bolja. Tako možete spakovati više garderobe bez potrebe za dodatnim prtljagom.
Iako svako ima drugačiji stil i potrebe tokom putovanja, pravilo 5-4-3-2-1 može biti odličan vodič za pametnije i jednostavnije pakovanje.
